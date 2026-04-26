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Cyclisme-Pogacar remporte Liège-Bastogne-Liège pour la quatrième fois
information fournie par Reuters 26/04/2026 à 16:17

(Actualisé avec déclaration de Paul Seixas en fin de dépêche)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté dimanche pour la quatrième fois Liège-Bastogne-Liège devant Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) et Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)et décroche le 13e "monument" de sa carrière.

Le Slovène s'est imposé en solitaire après avoir lâché le Français Paul Seixas dans la côte de la Roche-aux-Faucons, dans la dernière difficulté de la journée.

Tadej Pogacar remporte ainsi la classique ardennaise pour la quatrième fois de sa carrière et empoche son troisième "monument" de la saison - les courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier cycliste - après avoir enlevé Milan-San Remo et le Tour des Flandres. Il est également monté sur le podium (deuxième place) de Paris-Roubaix.

"Ca signifie beaucoup de remporter l'une des plus grandes courses du calendrier. Je ne cours pas beaucoup donc je n'ai pas beaucoup d'opportunités. C'est beaucoup de pression à chaque départ. Je suis très heureux et je ne pourrais pas être plus fier de l'équipe", a déclaré le vainqueur après la course.

Tadej Pogacar a déclaré qu'il s'attendait à disputer un sprint avec Paul Seixas, qu'il n'a pas pu distancer initialement dans la côte de la Redoute.

"Dans la Redoute, j'ai poussé très fort, j'ai vu que (Seixas) faisait l'élastique mais il était quand même dans ma roue. Il m'a vraiment impressionné. Je m'étais préparé à faire le sprint avec lui, mais j'ai essayé dans la Roche-aux-Faucons, je connais bien cette côte."

Pour le deuxième monument disputé dans sa carrière - il avait terminé 7e du Tour de Lombardie l'automne dernier - Paul Seixas, 19 ans, décroche la deuxième place.

"Je suis très content d'être deuxième, le travail de l'équipe a payé. Deuxième, c'est très bien pour moi", s'est félicité Paul Seixas.

"Aujourd'hui, il en manquait pas beaucoup. C'était mon premier Liège, je voulais vraiment tout donner, c'est ce que j'ai essayé. Tadej était plus fort au final. J'étais déjà à la rupture en haut de la Redoute, j'étais super bien placé toute la journée par mon équipe, ils ont fait un super boulot", a-t-il ajouté.

Le prodige français a été le seul à pouvoir suivre le champion du monde slovène dans les pentes les plus dures de la côte de la Redoute avant de plier devant les coups de boutoir du Slovène à 13 kilomètres de l'arrivée.

(Rédigé par Zhifan Liu)

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