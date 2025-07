Cyclisme-Pogacar cannibalise à nouveau le Tour de France

par Julien Pretot

La 100e victoire de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), barre symbolique franchie en début de Tour de France, semble déjà loin : le Slovène a depuis ajouté trois autres succès à son pécule dont le dernier ce vendredi sur le contre-la-montre de la 13e étape.

Après 13 étapes sur cette 112e édition, le triple vainqueur du Tour (2020, 2021 et 2024) en a déjà remporté quatre, soit presque un tiers. Il n'est plus qu'à deux longueurs de son record sur une seule édition, établi l'an passé, alors qu'il reste encore quatre journées de haute montagne au programme.

Le record de victoires sur une seule édition (huit) est détenu par les Belges Eddy Merckx (1970 et 1974) et Freddy Maertens (1976) ainsi que le Français Charles Pélissier (1930).

"Je ne suis pas là pour me faire des ennemis. Mais c'est le Tour de France. Tu ne peux pas lever le pied s'il y a une opportunité de gagner une étape. Tu ne sais jamais quand ce sera ton dernier jour sur le Tour", a déclaré "Pogi" en conférence de presse, une manière de prévenir qu'il ne se privera pas de lever les bras d'ici l'arrivée à Paris.

"Honnêtement, l'équipe te paie pour gagner, pas pour offrir des victoires. Il y a toute une équipe derrière toi, qui travaille chaque jour de sa carrière pour venir ici et gagner. Si je décidais de laisser passer chaque opportunité, je pense que mon équipe ne serait pas contente."

Il a porté vendredi son total de victoires sur le Tour de France à 21, au sixième rang et à une seule unité de la cinquième place détenue par le Français André Darrigade. Le record de 35 victoires et détenu depuis 2024 par le Britannique Mark Cavendish.

Le champion du monde semble pour l'heure s'envoler vers un quatrième sacre sur le Tour de France puisqu'il compte désormais quatre minutes et sept secondes d'avance sur son dauphin au général, le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

"Tout se passe bien jusqu'ici. On est à peu plus de la moitié (du Tour), on sait que le chemin est long. Si on continue à rouler comme ça, si on ne commet pas d'erreur, alors on peut être satisfaits de la marge que nous avons", avait-il déclaré auparavant sur France Télévisions.

"L'objectif, c'est de rester concentrés, de conserver l’écart et le maillot jaune. Je ne pense pas à des victoires d’étapes spécifiques. Si une opportunité se présente, on la saisit, mais il faut être intelligents et ne pas tuer l’équipe, car on doit défendre le jaune chaque jour", a poursuivi Tadej Pogacar en conférence de presse.

Le natif de Komenda aura un autre terrain de jeu à sa convenance, samedi, lors de la 14e étape entre Pau (Pyrénées-Atlantiques) et Luchon-Superbagnères (Haute-Garonne).

(Reportage de Julien Prétot, rédigé par Vincent Daheron, édité par Nicolas Delame)