Cyclisme-Les préfets pourront annuler des étapes du Tour de France "à titre exceptionnel" en cas de chaleur extrême

Les préfets pourront, "à titre exceptionnel", annuler une étape du Tour de France en cas de chaleur extrême, selon un courrier consulté par Reuters que leur a adressé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.

"À titre exceptionnel, et en concertation avec l'organisateur et l'ensemble des parties prenantes, vous pourrez décider de l'annulation d'une étape, lorsque les conditions sanitaires ou opérationnelles ne permettent plus d'assurer simultanément la sécurité des spectateurs, des personnels mobilisés et la continuité de la réponse aux urgences de la population", est-il indiqué dans le courrier.

S'exprimant à la veille du départ de la 113e édition du Tour de France à Barcelone, samedi, le patron de l'épreuve Christian Prudhomme s'est dit confiant dans la capacité de la course à faire face à des conditions météorologiques extrêmes.

"On est prêt, en effet, à s'adapter partout, toujours, tout le temps", a-t-il déclaré vendredi lors d'un point presse. "Il y a un protocole climat mis en place par l'UCI depuis quelques années qui dépend non seulement de la température, mais de l'humidité, du vent, et de la vitesse, sachant que les coureurs sont des athlètes de haut niveau, rompus aux fortes chaleurs."

Selon Météo France, les températures pourraient atteindre 39 degrés Celsius à Carcassonne, mardi, d'où sera donné le départ de la quatrième étape.

(Reportage de Layli Foroudi à Paris et Vincent Daheron à Barcelone)