Cyclisme-Leeds accueillera le grand départ du Tour de France Femmes 2027

La ville de Leeds (Angleterre) accueillera le grand départ du Tour de France Femmes 2027, a annoncé jeudi l'organisateur Amaury Sport Organisation, qui a également révélé les trois premières étapes de l'édition masculine de cette même année.

Le grand départ des éditions masculine et féminine 2027 en Grande-Bretagne avait été annoncé en mars dernier mais si Edimbourg avait été révélée pour accueillir le départ de l'épreuve masculine, la ville de départ de son pendant féminin n'avait pas été dévoilée. Ce sera donc Leeds, qui avait déjà accueilli le grand départ du Tour hommes en 2014, sept ans après Londres.

Le Tour de France Femmes, dont ce sera la sixième édition sous sa forme moderne, s'élancera le 30 juillet pour une première étape entre Leeds et Manchester, qui sera ensuite la ville de départ du lendemain pour rallier Sheffield. La troisième étape se déroulera à Londres.

"Le Royaume-Uni a joué un rôle important dans l'histoire du cyclisme féminin. Donner le départ du Tour de France Femmes à Leeds est un choix fort, en lien avec cet héritage et l'enthousiasme d'un public qui connaît et aime le Tour", a déclaré Marion Rousse, directrice de la course, dans un communiqué.

"Ces étapes traduisent clairement l'ambition de la course : continuer à faire grandir le cyclisme féminin et inspirer les générations à venir."

Concernant le Tour de France masculin 2027, la première étape, le 2 juillet, proposera un parcours dédié aux sprinteurs de 184 km entre Edimbourg et Carlisle (Angleterre). La deuxième, uniquement sur les routes anglaises, sera longue de 223 km entre Keswick et Liverpool, tandis que la troisième journée, au Pays de Galles, ralliera Welshpool à Cardiff sur un tracé accidenté de 223 km et 3.000 m de dénivelé positif.

