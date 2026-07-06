Cyclisme-Le Slovène Tadej Pogacar remporte la 3e étape et reprend le maillot jaune à Vingegaard

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté lundi la troisième étape du Tour de France, longue de 195,9 km entre Granollers (Espagne) et Les Angles (Pyrénées-Orientales), devant le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) et l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
Tadej Pogacar a dépossédé par la même occasion Jonas Vingegaard du maillot jaune.
(Reportage de Vincent Daheron aux Angles)
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