 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cyclisme-Le parcours du Tour de France Femmes 2026
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 11:40

PARIS, 23 octobre - Les organisateurs ont dévoilé jeudi le parcours du Tour de France Femmes 2026 :

1er août - Etape 1: Lausanne - Lausanne, 137 km

2 août - Etape 2: Aigle - Genève, 149 km

3 août - Etape 3: Genève - Poligny, 157 km

4 août - Etape 4: Gevrey-Chambertin - Dijon, contre-la-montre individuel, 21 km

5 août - Etape 5: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais, 140 km

6 août - Etape 6: Montbrison - Tournon-sur-Rhône, 153 km

7 août - Etape 7: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux, 144 km

8 août - Etape 8: Sisteron - Nice, 175 km

9 août - Etape 9: Nice - Nice, 99 km

Total: 1.175 km

(Reportage de Vincent Daheron)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président syrien Bachar al-Assad à Damas, le 16 juillet 2023 ( AFP / LOUAI BESHARA )
    Un troisième mandat d'arrêt délivré à Paris contre Bachar al-Assad
    information fournie par AFP 23.10.2025 12:44 

    Un nouveau mandat d'arrêt international a été délivré cet été à Paris contre Bachar al-Assad pour des attaques chimiques mortelles en 2013, portant à trois le nombre de mandats émis par la justice française contre l'ex-président syrien exilé en Russie. Le mandat ... Lire la suite

  • Le logo de Renault
    Renault Group: 3e trimestre meilleur que prévu grâce au Dacia Bigster
    information fournie par Reuters 23.10.2025 12:34 

    par Gilles Guillaume et Dominique Patton Renault Group a fait état jeudi d'une accélération de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à des nouveautés comme le Dacia Bigster, venues compenser la concurrence sur les prix et la faiblesse du marché des ... Lire la suite

  • Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2 a contribué au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales ( AFP / Eric PIERMONT )
    Thales: Iris² dope les commandes et sauve des emplois dans le spatial
    information fournie par AFP 23.10.2025 12:34 

    Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris² a contribué au 3e trimestre au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales , jusqu’ici porté surtout par la défense, assurant l'arrêt des suppressions de postes dans la branche ... Lire la suite

  • Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
    Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
    information fournie par So Foot 23.10.2025 12:33 

    Pourtant, caoch Van Persie n’a jamais eu peur de s’envoler. Mercredi soir, le Feyenoord a annoncé que son match de Ligue Europa de jeudi soir serait avancé de plus de deux heures . La cause : des fortes rafales de vent prévues sur les Pays-Bas .… CDB pour SOFOOT.com ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank