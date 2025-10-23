Cyclisme-Le parcours du Tour de France Femmes 2026

PARIS, 23 octobre - Les organisateurs ont dévoilé jeudi le parcours du Tour de France Femmes 2026 :
1er août - Etape 1: Lausanne - Lausanne, 137 km
2 août - Etape 2: Aigle - Genève, 149 km
3 août - Etape 3: Genève - Poligny, 157 km
4 août - Etape 4: Gevrey-Chambertin - Dijon, contre-la-montre individuel, 21 km
5 août - Etape 5: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais, 140 km
6 août - Etape 6: Montbrison - Tournon-sur-Rhône, 153 km
7 août - Etape 7: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux, 144 km
8 août - Etape 8: Sisteron - Nice, 175 km
9 août - Etape 9: Nice - Nice, 99 km
Total: 1.175 km
(Reportage de Vincent Daheron)
