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Cyclisme-Le Néerlandais Olav Kooij remporte la 5e étape du Tour de France
information fournie par Reuters•08/07/2026 à 17:48
Le
Néerlandais Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) a remporté mercredi
la cinquième étape du Tour de France, longue de 158,3 km entre
Lannemezan (Hautes-Pyrénées) et Pau (Pyrénées-Atlantiques),
devant l'Allemand Max Kanter (XDS Astana) et le Belge Tim
Merlier (Soudal-Quick Step).
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