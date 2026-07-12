Cyclisme-Le Néerlandais Mathieu van der Poel remporte la 9e étape du Tour de France

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a remporté dimanche la neuvième étape du Tour de France, raccourcie à 154,6 km en Corrèze entre Malemort et Ussel, devant le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) et le Britannique Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5).

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve son maillot jaune de leader du classement général.

(Reportage de Vincent Daheron à Ussel)