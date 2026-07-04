Cyclisme-Caja Rural, l'équipe invitée surprise du Tour de France

L'équipe Caja Rural sera la première à s'élancer samedi sur le contre-la-montre par équipes inaugural de la 113e édition du Tour de France, à Barcelone, pour sa première participation surprise à la Grande boucle.

La petite équipe espagnole a bénéficié en janvier d'une des deux invitations délivrées à la discrétion des organisateurs.

"C'était une surprise pour nous", a reconnu Ruben Martinez, directeur sportif, auprès de Reuters. "C'est un rêve qui devient réalité pour nous d'être ici au grand départ, et c'est très spécial que ce soit à Barcelone."

"On est une petite famille. On sait qu'il y a de grosses équipes et que nous sommes plus petits."

Le choix de l'organisateur, Amaury Sport Organisation, de se tourner vers Caja Rural plutôt que vers Unibet Rose Rockets avait été beaucoup commenté, voire critiqué. Fondée sous pavillon néerlandais en 2023, cette dernière court depuis l'an passé sous licence française, notamment dans le but affirmé de disputer un jour le Tour de France.

Son recrutement ambitieux en début de saison, avec les arrivées de trois vainqueurs d'étape sur le Tour (Dylan Groenewegen, Wout Poels et Victor Lafay), semblait plaider en sa faveur.

"On a pris le même principe que les années précédentes, c'est-à-dire que l'on a pris le classement de la deuxième division (à la fin de la saison 2025). Caja Rural est 25e, mais avec la disparition d'Arkéa-B&B Hotels et la fusion entre Lotto et Intermarché, elle est 23e", justifiait alors Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.

"(Unibet Rose Rockets) ne revendique pas du tout le côté français. Ils ont plus de coureurs néerlandais", ajoutait-il.

Reste que l'équipe Caja Rural, fondée en 2010, a dû se préparer pour arriver fin prête sur la plus prestigieuse course du calendrier.

"On a commencé à travailler dès qu'on l'a appris. On savait qu'il y aurait beaucoup de travail à fournir pour se préparer au mieux", explique Ruben Martinez.

"VU À LA TÉLÉVISION"

Elle pourra pour cela compter sur son sprinteur colombien Fernando Gaviria, vainqueur de deux étapes sur le Tour de France 2018 et qui a rejoint l'équipe en début de saison.

"Il y a beaucoup de stress dans l'équipe, parce que tout est nouveau, tout est différent", explique à Reuters le coureur de 31 ans, passé par certaines des plus grosses équipes du peloton (Quick-Step, UAE Team Emirates, Movistar).

"L'équipe est un peu effrayée parce que c'est un nouveau processus."

Ruben Martinez confirme les préoccupations de l'encadrement.

"C'est un stress parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Le Tour est différent, bien, bien, bien plus grand que les autres courses", assure le directeur sportif, dont l'équipe a participé plusieurs fois au Tour d'Espagne avec une 13e place au général l'an passé grâce à Abel Balderstone.

La formation navarraise, l'une des deux équipes espagnoles au départ avec Movistar, visera principalement à montrer le maillot.

"Notre objectif principal est d'être vu à la télévision, dans les échappées, de prendre la bonne échappée qui peut aller jusqu'à l'arrivée", prévient Ruben Martinez.

(Reportage de Vincent Daheron à Barcelone, édité par Gilles Guillaume)