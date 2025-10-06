 Aller au contenu principal
Cybersécurité : la start-up française Filigran lève 58 millions de dollars
information fournie par Boursorama avec AFP 06/10/2025 à 08:29

La start-up de cybersécurité française Filigran, éditrice de logiciels, a effectué une nouvelle levée de fonds d'un montant de 58 millions de dollars, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

( AFP / - )

Cette nouvelle opération, organisée par l'entreprise d'investissement et de gestion Eurazeo, porte le montant total des levées de fonds de la start-up à plus de 100 millions de dollars depuis sa création en 2022.

Parmi les investisseurs ayant participé à cette levée, Filigran cite notamment T. Capital, l'entreprise qui gère les investissements du groupe allemand de télécommunications Deutsche Telekom.

Filigran développe des logiciels en open source qui permettent à ses clients de recevoir des informations sur l'état de la menace en cybersécurité et d'évaluer leurs vulnérabilités.

L'entreprise dit compter le FBI et la Commission européenne parmi les 6.000 utilisateurs de ses solutions.

Elle totalise 110 clients, dont Bouygues Telecom, pour ses solutions payantes, qui comportent davantage de fonctionnalités.

"Ce financement vise à soutenir et à accélérer la croissance de Filigran ainsi que son expansion vers de nouvelles régions telles que le Pacifique et le Moyen-Orient, avec des implantations prévues au Japon et en Arabie Saoudite", a précisé Filigran dans son communiqué.

L'entreprise, qui compte actuellement 30 salariés aux Etats-Unis, souhaite tripler ses effectifs dans le pays d'ici fin 2026.

Avec un total de 160 salariés dans le monde, elle prévoit aussi de doubler ce chiffre, à la même échéance. En France, Filigran a récemment atteint le seuil de 100 salariés.

