CYBERATTAQUE: LA COMPAGNIE MARITIME CMA CGM ÉVALUE UN POSSIBLE VOL DE DONNÉES PARIS (Reuters) - La compagnie CMA CGM a déclaré mercredi qu'elle mettait "tout en oeuvre" pour évaluer l'impact de l'attaque informatique dont elle semble avoir été victime en début de semaine. "Nous avons une suspicion de vol de données et mettons tout en oeuvre pour en évaluer la volumétrie et la nature éventuelles", précise la compagnie maritime dans un communiqué. Les équipes techniques du groupe et des experts indépendants sont mobilisés. CMA CGM a annoncé lundi qu'il faisait l'objet d'une cyberattaque sur des serveurs périphériques. "Dès l'attaque détectée, les accès externes aux applications ont été interrompus pour éviter la propagation du logiciel malveillant", indiquait alors la compagnie. (Gus Trompiz; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

