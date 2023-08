CVAE, investissements étrangers : Bruno Le Maire fait une série d'annonces lors de son discours de rentrée

Bruno Le Maire à Alex, ce jeudi 24 août. ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le gouvernement avait tablé initialement sur une suppression de la CVAE dès 2023, avant d'envisager de l'étaler sur deux ans.

CVAE, investissements étrangers dans les entreprises françaises... Ce jeudi 24 août, lors d'un déplacement à Alex (Haute-Savoie), le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a fait une série d'annonces. Parmi celles-ci : le report de la suppression totale de la CVAE, impôt de production pesant sur les entreprises, qui ne sera effective qu'à la fin de 2027.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera "définitivement supprimée" d'ici à la fin 2027, et "la baisse de cet impôt continuera dès 2024", a spécifié le ministre, alors que le gouvernement avait tablé initialement sur une suppression dès 2023 avant d'envisager de l'étaler sur deux ans.

Autre annonce du ministre : son intention de durcir le contrôle par l'Etat des investissements étrangers dans les sociétés françaises. "Nous élargirons les secteurs éligibles aux contrôles notamment aux activités d’extraction et de transformation des matières premières critiques, car ces secteurs sont devenus décisifs pour la souveraineté du pays", a-t-il indiqué, ajoutant que le contrôle, automatique quand un investisseur non européen achète 10% ou plus du capital d'une firme, serait étendu aux prises de participation dans des "succursales françaises d’entreprises étrangères".

Enfin, au sujet de la politique menée jusqu'à présent en faveur des entreprises, Bruno Le Maire a promis que le gouvernement ne dévierait "pas d'un pouce". "Je veux rassurer tous ceux qui nous soutiennent depuis plus de six ans", a-t-il insisté, "vous pouvez compter sur nous, nous ne dévierons pas d’un pouce de la seule politique économique qui a donné les meilleurs résultats que la France ait connus depuis 40 ans : la politique de l’offre".