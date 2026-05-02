Cuba rejette les nouvelles sanctions imposées par Trump

Cuba rejette les nouvelles sanctions décrétées vendredi par le président américain, Donald Trump, contre le gouvernement de l'île, a dit le ministre cubain des Affaires étrangères.
Bruno Rodriguez a déclaré que les "mesures coercitives et unilatérales" visaient à imposer un "châtiment collectif au peuple cubain".
Il a estimé, dans un message publié sur le réseau social X, que les nouvelles sanctions violaient la Charte des Nations unies, et que les Etats-Unis n'avaient aucun droit de les imposer à Cuba, des pays tiers ou des entités.
"Ils ne nous intimideront pas", a dit Bruno Rodriguez.
Donald Trump a signé vendredi un décret élargissant les sanctions américaines contre le gouvernement cubain, ont dit à Reuters deux responsables de la Maison blanche.
(Daina Beth Solomon, rédigé par Brendan O'Boyle; version française Camille Raynaud)
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