Cuba négocie un accord avec les Etats-Unis, dit Trump

Donald Trump a déclaré samedi que Cuba souhaitait conclure un accord et que des négociations à cette fin étaient en cours avec lui-même et le secrétaire d'État Marco Rubio, lui-même d'origine cubaine.

Cuba est "au bout du rouleau", a déclaré le président américain dans un discours à l'occasion d'un rassemblement de dirigeants latino-américains à Miami, en Floride.

"Ils veulent négocier, et ils négocient avec Marco (Rubio), moi-même et d'autres, et je pense qu'un accord pourrait être conclu très facilement avec Cuba", a dit Donald Trump.

Cuba fait face à une grave crise économique et énergétique liée la fin de l'approvisionnement en pétrole en provenance du Venezuela et aux menaces de Washington à l'encontre de tout pays qui serait tenté de vendre du pétrole à l'île communiste.

