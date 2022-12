Cryptomonnaies : seuls 8% des investisseurs prévoient une hausse des cours pour 2023

( AFP / - )

Sur 140 institutionnels américains, seuls 8% envisagent une hausse des cours pour les cryptomonnaies en 2023, révèle un sondage mené par Instutional Invesor, sponsorisé par Coinbase. L'étude révèle aussi plusieurs inquiétudes liées à l'absence de cadre réglementaire.

Au contraire, 29% des sondés prévoient plutôt une baisse des cours pour les cryptomonnaies en 2023. Parmi les plus optimistes, 56% des institutionnels estiment que 2023 sera l'année de la stabilisation du marché.

Réalisé entre septembre et octobre 2022, le sondage est à prendre avec quelques pincettes puisqu'il ne prend pas en compte l'effondrement de FTX . Cet évènement majeur redistribue toutes les cartes du monde des cryptomonnaies.

La chute de FTX a contribué à une baisse de valeur

Au-delà de la hausse ou de la baisse des cours, 52% des sondés s'inquiètent du cadre réglementaire , qui reste encore flou. Aucune régularisation mondiale n'existe pour l'heure. Mais 2024 devrait être l'année qui verra naître la réglementation dite MiCa (Market in Crypto Assets) pour l'Europe.

De l'autre côté de l'Atlantique, les Etats-Uniens ont accéléré dans la conception d'une réglementation mondiale depuis l'effondrement de FTX. Par ailleurs, ce dernier a contribué à une baisse de plus de 70% de la valeur des cryptomonnaies en un an , en plus de deux crypto-krach.

Par exemple, le bitcoin valait 69.000 dollars en novembre 2021, et n'en vaut plus que 17.000 actuellement.