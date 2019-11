Croissance africaine : ce que la parité hommes-femmes pourrait changer

Commençons par un chiffre édifiant : bien que les femmes représentent plus de 50 % de la population du continent, elles ne généraient que 33 % de son PIB en 2018. C'est ce constat qui a conduit le Rwanda, l'un des pays pilotes en matière d'égalité hommes-femmes et la Banque africaine de développement a organisé chaque année depuis quatre ans, à Kigali, le Sommet mondial sur le genre. Alors que l'Afrique est actuellement l'une des économies les plus dynamiques du monde, la persistance des inégalités de genre limite encore trop son potentiel. On ne dit pas que la dynamique n'est pas là, il y a bien sûr de plus en plus d'histoires de réussite de femmes au sommet, les rencontres se multiplient aussi autour des réseaux d'entraide féminins. Sans compter que les progrès en matière de parité hommes-femmes varient évidemment selon les régions et les pays. Seulement, des millions de femmes africaines sont encore trop exclues des circuits économiques.Lire aussi Ouganda ? Lucia Bakulumpagi : « Il est urgent que les femmes se mettent en réseau »Mesurer les progrèsDans ce sens, la dernière étude du cabinet McKinsey & Company intitulée « Le pouvoir de la parité ? Faire progresser l'égalité des femmes en Afrique » est riche d'enseignements. Elle révèle que le continent pourrait ajouter 316 milliards de dollars à son PIB, soit une augmentation de 10 % d'ici à 2025 si chaque État parvenait à égaler les progrès réalisés...