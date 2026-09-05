Croatie-Manifestation à Zagreb pour réclamer le nettoyage de déchets

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi sur la place centrale de Zagreb pour protester contre l'inaction du gouvernement face à l'accumulation de plus de 30.000 tonnes de déchets dans une région du centre de la Croatie.

La manifestation, l'une des plus importantes en Croatie depuis plusieurs années, a été baptisée "Marche pour la Lika", du nom de la région montagneuse où sont stockés les déchets.

Les autorités ont découvert l'an dernier entre 34.000 et 37.000 tonnes de déchets, importés d'Italie pour la plupart entre 2023 et 2024, sur un site proche de la ville de Gospic, dans la région de Lika en Croatie. Le gouvernement s'est engagé à dépolluer le site, mais les organisations environnementales dénoncent le peu de progrès réalisés.

Les écologistes affirment que ces détritus, où figurent des déchets médicaux et industriels, contaminent l'air, le sol et l'eau de Lika, une région réputée pour ses vastes étendues naturelles préservées. Ils reprochent au gouvernement sa lenteur à les éliminer.

Les manifestants brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Les poumons de la Croatie ne peuvent plus respirer", "Arrêtez la destruction de la Croatie" et "La nature ne pardonne pas".

"Nous sommes insatisfaits de la réponse du gouvernement. Le site aurait dû être nettoyé depuis longtemps", a déclaré Verica Jurnjak, venue de Gospić pour l'occasion. "C’est une honte que personne ne se soucie de nos enfants et de leur avenir."

Le Premier ministre, Andrej Plenkovic, s'est rendu à Gospic mercredi et a déclaré que le gouvernement avait désigné un entrepreneur pour la première phase de nettoyage consistant à retirer les déchets du site.

L'acteur croate Rade Serbedzija, internationalement connu pour ses rôles dans des films hollywoodiens tels que "Snatch" et "Mission : Impossible II", était présent à la manifestation.

"Je suis ici parce que je dois y être. C’est notre devoir de défendre notre pays", a-t-il déclaré. "Ce qui s’est passé est une honte, et quelqu’un doit en répondre."

(Reportage d'Antonio Bronic ; Version française Elizabeth Pineau)