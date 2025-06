Cristiano Ronaldo et le Portugal renversent l'Allemagne pour aller en finale

Allemagne 1-2 Portugal

Buts : Wirtz (48 e ) pour la Mannschaft // Conceiçao (63 e ) et Ronaldo (68 e ) pour la Seleçao

Il faut cultiver son jardin. Vivre avec sagesse, tranquillité, et cultiver son monde. Cristiano Ronaldo l’a compris, Nuno Mendes est en train de l’apprendre. Le premier a 40 piges, et il a sans doute lu et relu Voltaire. Le second en a bientôt 23, et, quatre jours après, il a déboulé sur sa pelouse préférée comme un tracteur. Sur la pelouse de l’Allianz Arena, qui a retrouvé des couleurs après avoir été ratissée par des lointains héritiers du philosophe, les deux ont permis à son Portugal de se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations contre l’Allemagne (2-1) . La Seleçao, et Cristiano Ronaldo, battent pour la première fois la Mannschaft depuis 25 ans.…

UL pour SOFOOT.com