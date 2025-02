Cristal Union acquiert la sucrerie Lesaffre Frères à Nangis

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le groupe Cristal Union, l'un des plus importants producteurs européens de sucre et d'alcool, a annoncé mercredi l'acquisition de la sucrerie familiale Lesaffre Frères à Nangis, en Seine-et-Marne, au sud de Paris.

Cristal Union via sa holding Cristal Financière a conclu un accord avec la famille Lesaffre pour l’acquisition de 100% de la Société de Participations Industrielles détenant une participation majoritaire dans la société Lesaffre Frères, précisent les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

Créée en 1873, la sucrerie familiale Lesaffre Frères à Nangis qui compte 110 salariés transforme environ 600.000 tonnes de betteraves par an.

Elle dispose d’un outil industriel performant, doté d’installations de décarbonation.

"En adossant notre sucrerie plus que centenaire à un groupe coopératif solide et sérieux comme Cristal Union, nous la dotons des moyens nécessaires pour relever les défis économiques, humains et environnementaux", a souligné Cyril Lesaffre, PDG de Lesaffre Frères, cité dans le communiqué.

"Le positionnement géographique de la sucrerie et de son bassin betteravier est un réel atout pour Cristal Union qui étendra ses activités dans le sud du bassin parisien", a pour sa part déclaré Xavier Astolfi, directeur général de Cristal Union.

Cristal Union, qui figure parmi les premiers producteurs européens de sucre et d’alcool et réalise une part significative de ses ventes à l’étranger, compte 2.000 collaborateurs et 9.000 coopérateurs.