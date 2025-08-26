Crise dans l'automobile allemande : l'équipementier Schaeffler ferme un site

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

L'équipementier automobile allemand a annoncé mardi la fermeture d'ici fin 2026 de son site de production de Steinhagen, en Rhénanie-du-Nord–Westphalie, qui emploie environ 200 salariés, illustrant les difficultés persistantes du secteur automobile en Allemagne.

La production de composants, essentiellement destinés à la transmission des automobiles ainsi qu'aux machines agricoles et de construction, sera transférée sur un site plus important à Schweinfurt (Bavière).

Au final "plus de 100 postes" seront maintenus, explique le groupe.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de restructuration dévoilé par le bavarois en novembre 2024, axé sur l'Europe et l'Allemagne. Il est destiné à renforcer la compétitivité du groupe dans un environnement marqué par une faible conjoncture, des pressions de coûts et une intensification de la concurrence.

Le site de Steinhagen souffrait depuis des années d'une évolution négative du chiffre d'affaires, aggravée par une baisse structurelle des volumes et par la pression sur les prix.

Divers scénarios alternatifs avaient été étudiés avec les représentants des salariés – nouveaux contrats, renégociations avec les fournisseurs, rationalisation de la gestion du site – mais se sont révélés insuffisants pour assurer sa pérennité.

Des discussions doivent désormais s'ouvrir entre la direction et les représentants du personnel afin de définir les modalités de la fermeture et ce de la manière "la plus socialement acceptable possible", selon le communiqué.

D'autres équipementiers allemands suivent le même chemin, comme le géant Bosch, qui a annoncé fin juillet jusqu'à 1.100 suppressions d'emplois supplémentaires en Allemagne d'ici 2029.

Dans une industrie allemande en crise où aucun secteur n'est épargné, l'automobile affiche le pire bilan en termes d'emplois : environ 51.500 postes ont été supprimés sur un an, à fin juin, soit une baisse de près de 7%, et plus de 112.000 depuis juin 2019, selon une étude du cabinet EY publiée mardi.