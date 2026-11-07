Crise bancaire au Paraguay : l'ex-président Santiago Peña inculpé, détention demandée

Photo diffusée le bureau du procureur général du Paraguay montrant le président Santiago Peña (g), visé par une procédure de destitution, arrivant au bureau du procureur général à Asunción, le 7 novembre 2026 ( ATTORNEY GENERAL OF PARAGUAY / Handout )

L'ancien président du Paraguay Santiago Peña a été inculpé samedi par le parquet, qui a demandé son placement en détention provisoire pour sa présumée responsabilité dans le scandale de l'Ueno Bank ayant conduit à sa destitution après des manifestations d'épargnants floués.

"Le ministère public a présenté une mise en accusation contre l'ex-président Santiago Peña", a annoncé la procureure Nancy Salomón lors d'une conférence de presse, ajoutant que les faits qui lui sont reprochés sont "atteinte à la confiance et gestion à des fins personnelles".

Le parquet a en outre requis la détention provisoire et le gel des biens de M. Peña et de l'ex-président de la Banque centrale du Paraguay, Carlos Carvallo, qui a été inculpé pour les mêmes chefs d'accusation.

Président conservateur du Paraguay depuis 2023, proche allié de Washington, M. Peña, 47 ans, dont le mandat s'achevait en principe en 2028, a été destitué vendredi, après que le Sénat l'eut reconnu à l'unanimité coupable de "mauvais exercice de ses fonctions", en lien avec la débâcle de la banque Ueno.

La crise bancaire, qui a rapidement viré à la crise politique, a éclaté mardi avec la mise sous tutelle pour insolvabilité par la Banque centrale (BCP) d'une banque en ligne florissante ces dernières années, Ueno Bank.

La moitié de la population

L'intervention de la BCP a gelé les dépôts de près de 3 millions de personnes, le nombre de clients que revendiquait Ueno, soit près de la moitié de la population du pays. Des entreprises, des institutions et des fonds de pension ont aussi été affectés.

Des policiers montent la garde près du Regimiento Escolta Presidencial, où le président Santiago Peña, visé par une procédure de destitution, a été conduit après son arrestation en lien avec une crise bancaire, le 7 novembre 2026 à Asuncion, au Paraguay ( AFP / DANIEL DUARTE )

Arrêté vendredi en raison de son implication présumée dans cette crise, M. Peña s’est présenté samedi au parquet général à Asunción pour y être entendu.

M. Peña y a fait une déposition dans le cadre de l'enquête ouverte à son encontre jeudi pour des faits présumés d’abus de confiance, de trafic d'influence et de gestion frauduleuse à des fins personnelles.

Après sa destitution vendredi, Santiago Peña avait été assigné à résidence, puis transféré à une installation militaire pour des raisons de sécurité.

Le nouveau président du Paraguay, Pedro Alliana, prête serment devant le Congrès à Asuncion, le 6 novembre 2026 ( AFP / DANIEL DUARTE )

La télévision a montré trois camionnettes quittant la résidence présidentielle sous les insultes et les jets d'œufs. Les manifestants ont été dispersés par la police avec des tirs de balles en caoutchouc.

Le nouveau président, Pedro Alliana, 52 ans, a affirmé, devant le Sénat qui l'a investi, que "les compatriotes qui traversent une situation très difficile à cause du chaos financier seront pleinement indemnisés".

Plusieurs centaines de personnes rassemblées à l'extérieur du parlement avaient accueilli la destitution de M. Peña par des cris de joie et des chants.

"En prison !"

Manifestation devant le domicile du président Santiago Peña, visé par une procédure de destitution et placé en résidence surveillée, dans le cadre d’une crise bancaire, le 6 novembre 2026 à Asuncion, au Paraguay ( AFP / DANIEL DUARTE )

"Enfin, Santiago Peña est parti, enfin justice a été rendue !", s'est réjouie auprès de l'AFP Jessica Aquino, employée de 32 ans. "Maintenant, on veut qu'il nous rende notre argent et qu'il finisse en prison !".

Lors du procès en destitution, des sénateurs ont accusé l'ex-président d'avoir "permis, toléré et de ne pas avoir corrigé un détournement de fonds des retraites vers une banque liée au cercle présidentiel". Autrement dit, d'"avoir subordonné l'intérêt public à des intérêts privés", selon le sénateur Adrián Vaesken.

M. Peña était avant même sa présidence et jusqu'à 2025 actionnaire de la holding financière propriétaire d'Ueno, ont rappelé des sénateurs.

Il avait présenté lui-même sa démission jeudi. Mais le Parlement l'avait refusée, rendant inévitable un procès en destitution par le Sénat. S'il l'avait acceptée, M. Peña serait devenu sénateur à vie, comme le prévoit la Constitution pour les ex-présidents, et aurait joui d'une immunité parlementaire.

Des policiers montent la garde devant une succursale de la banque Ueno à Asuncion, le 6 novembre 2026 au Paraguay ( AFP / DANIEL DUARTE )

La crise bancaire au Paraguay a eu des ondes de choc multiples : en Argentine, un millier d'employés de la société technologique ITTI, du même groupe qu'Ueno, ont été suspendus 30 jours sans salaire.

Et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) détenait environ 13 millions de dollars dans cette banque, a indiqué à l'AFP une source interne ayant requis l'anonymat.