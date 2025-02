information fournie par So Foot • 20/02/2025 à 21:35

Cris rappelé à l’ordre par la FFF

Toujours dans la sauce.

Suite à la polémique provoquée par sa causerie douteuse avant une rencontre face à QRM, et malgré ses excuses publiques, Cris, l’entraîneur de Châteauroux, a été rappelé à l’ordre ce jeudi par le conseil national d’éthique et de déontologie de la FFF. Dans un communiqué, l’instance juge que « de tels propos heurtent incontestablement les valeurs consacrées par la Charte de l’éthique du football », avant de rappeler aux clubs de « contrôler plus strictement les contenus qu’ils diffusent sur les réseaux sociaux. » Cependant, l’ancien défenseur de Lyon n’a pas été suspendu pour ce discours. Pour rappel, le club de Châteauroux, du moins le community manager , a délibérément choisi de rendre cette séquence publique. Lunaire.…

TM pour SOFOOT.com