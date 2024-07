Crédit Mutuel Alliance fédérale tiré par l'assurance et la banque de financement

( AFP / LOIC VENANCE )

Crédit Mutuel Alliance fédérale, entité qui rassemble notamment 14 des 18 fédérations régionales du groupe Crédit Mutuel, a publié mercredi un bénéfice net en hausse au premier semestre, tiré par l'assurance et la banque de financement, mais augmente ses provisions pour impayés.

La banque, dont le siège est à Strasbourg, a dégagé un résultat net de près de 2 milliards d’euros, en hausse de 3,4% sur un an.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur, a atteint 8,3 milliards d'euros, en hausse de 3,4% sur un an.

L’assurance connaît elle "une belle dynamique", selon le groupe, avec un produit net en progression de 9,3%, grâce notamment à l'assurance vie. Le bénéfice net de cette branche grimpe de 9% à 483 millions d'euros.

Le bénéfice net du groupe a aussi profité de la banque de financement, qui accompagne les grandes entreprises. Le résultat net de cette branche progresse de 47,7% à 156 millions d’euros.

"C'est le meilleur premier semestre de l'histoire du Crédit Mutuel Alliance fédérale, qui marque la solidité de notre modèle de banque-assurance universelle, la pertinence de choix stratégiques que nous avons fait", a assuré lors d'une conférence de presse le président du Crédit Mutuel, Daniel Baal.

"Le contexte dans lequel nous vivons amène des risques nouveaux que nous n'envisagions pas avant début juin, mais ces risques sont intégrés dans les comptes", a-t-il cependant ajouté.

Le coût du risque, à savoir les sommes provisionnées pour faire face à de futurs impayés, est ainsi en forte augmentation de 41,1% par rapport au premier semestre 2023, à 957 millions d’euros, et "poursuit une tendance observée depuis plusieurs trimestres dans un contexte économique incertain en France et un environnement de taux contraignant". Il concerne essentiellement la banque de détail pour 858 millions, a précisé le groupe.

Les revenus des réseaux de banque de détail - Crédit Mutuel et CIC - sont stables à plus de 6 milliards d'euros (+0,5%) mais le résultat net de 857 millions d’euros chute de 17%, pénalisé par la baisse du nombre de nouveaux crédits, des marges d'intérêt moins favorables et la hausse du coût du risque, selon le groupe.

Ces résultats ne comprennent pas ceux du groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit notamment les fédérations Bretagne et Sud-Ouest.