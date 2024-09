Créations d'entreprises: les Français osent plus mais des inégalités persistent

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Les Français ont créé en 2023 près de deux fois plus d'entreprises que dix ans auparavant, mais ce dynamisme cache des disparités persistantes dans l'accès à l'entrepreneuriat, plus ardu notamment pour les femmes ou les habitants de quartiers populaires.

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), pas moins d'1,05 million d'entreprises ont été créées en France en 2023.

Une dynamique nourrie principalement par les micro-entrepreneurs (63% des créations d'entreprises en 2023) et qui permet à la France de franchir pour la troisième année consécutive la barre symbolique du million de sociétés créées.

En 2013, seules 567.000 firmes avaient vu le jour.

"On sent clairement une volonté des gens de se lancer dans l'entrepreneuriat", témoigne auprès de l'AFP Marie Adeline-Peix, directrice exécutive de la création et de l'action territoriale chez Bpifrance.

"Quand on demande aux gens pourquoi ils ont envie d'y aller, c’est pour avoir de l'impact, pour être son propre patron et pour gagner en liberté", énumère-t-elle en se basant sur l'Indice entrepreneurial, un baromètre réalisé tous les deux ans par Bpifrance.

Selon cette étude, 32% des plus de 18 ans, soit 16 millions de Français, se sont inscrits en 2023 dans une "dynamique entrepreneuriale".

Un terme qui englobe aussi bien les chefs d'entreprise et les anciens patrons que les personnes qui réfléchissent à créer une société ("intentionnistes") ou sont déjà en train de le faire ("porteurs de projet").

Certains pans de la population restent malgré tout plus éloignés de l'entrepreneuriat que la moyenne: c'est notamment le cas des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), dont seuls 26% étaient engagés dans une dynamique entrepreneuriale en 2023 selon Bpifrance.

Autre axe de progression: en 2023, les femmes n'étaient que 28% à s'inscrire dans une démarche entrepreneuriale, un total inférieur de 4 points à la moyenne nationale et relativement stable depuis 2016 (27%), année de la publication du 1er indice entrepreneurial.

Architecte d'intérieur en Seine-et-Marne, Coraline Damme constate que "les hommes qui démarrent" une entreprise "ont la tchatche, (même s)'ils ne sont pas forcément formés". A l'inverse, les femmes "(ont) tendance à s’excuser d’être là", regrette-t-elle.

La question des moyens financiers nécessaires au lancement d'une société peut également effrayer.

- Risque ou opportunité -

Dans l'Indice entrepreneurial, le principal frein à la création d'entreprise chez les "intentionnistes" est ainsi "un revenu insuffisant ou trop instable" (cité par 29% des répondants). 16% des sondés jugent que le lancement d'une activité à son compte demande "un investissement financier trop important".

A en croire l'Insee, l'obstacle financier ne serait cependant pas insurmontable.

En 2022, près de quatre créateurs d'entreprises sur dix (37,5%) ont démarré leur activité sans y consacrer de moyens financiers. Et pour deux entrepreneurs sur dix (20,3%), la mise de départ était inférieure à 1.000 euros.

"Aujourd'hui il y a un million de créations d'entreprises en France par an, les gens se lancent", commente Marie Adeline-Peix.

"L'important, c'est surtout qu'on fasse en sorte qu'ils se lancent avec le plus de chances de réussite", notamment sur le plan financier, ajoute-t-elle.

Car en même temps que les créations, les défaillances d'entreprises se multiplient, dans un contexte d'extinction progressive des dispositifs de soutien déployés par l'Etat pendant la pandémie de Covid-19.

Chargée de financement chez Initiative Nord Seine-et-Marne, un réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat, Christel Le Guern raconte qu'"on a beaucoup d’entrepreneurs qui nous appellent après deux ou trois mois d’activité pour nous dire qu’ils ont besoin d’un financement."

"On est obligés de leur dire qu’on ne peut pas les financer", déplore-t-elle, insistant sur l'importance de bien calibrer ses besoins financiers avant de se lancer.

Pour Marie Adeline-Peix, "si vous empruntez au moment où vous créez, vous êtes une opportunité pour un banquier. Si vous allez chercher de l'argent trois ans après avoir créé, sans avoir généré aucun chiffre d'affaires (...) là, vous êtes un risque."

"La mère des batailles, c'est d'amener des gens à utiliser les dispositifs de soutien à la création d'entreprises", conclut-elle.