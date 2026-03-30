Crash de drones en Finlande : l'Ukraine présente ses excuses à Helsinki

L'explication "la plus probable" de ces incidents est "une déviation provoquée par les systèmes de guerre électronique russes", a indiqué un porte-parole ukrainien.

Volodymyr Zelensky et Alexander Stubb, à Helsinki, le 19 mars 2025 ( Lehtikuva / HEIKKI SAUKKOMAA )

Après le crash de deux drones dans le sud de la Finlande, Kiev a présenté ses excuses à Helsinki, a indiqué lundi 30 mars le porte-parole de la diplomatie ukrainienne Gueorguiï Tykhy. Le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué sur les réseaux sociaux avoir évoqué cet incident lors d'un entretien téléphonique lundi avec son homologue finlandais Alexander Stubb. "Nous avons déjà présenté nos excuses à la partie finlandaise pour cet incident", a indiqué le porte-parole de la diplomatie ukrainienne à des journalistes, dont l'AFP. "Aucun drone ukrainien n'a été dirigé en direction de la Finlande", a-t-il assuré, sans confirmer explicitement que les engins tombés en Finlande étaient ukrainiens.

Moscou, qui a lancé il y a quatre ans son invasion de l'Ukraine, lance chaque nuit des centaines de drones contre ce pays et Kiev riposte de plus en plus en visant des sites énergétiques et militaires sur le territoire russe. Ces derniers jours, l'Ukraine a indiqué avoir frappé à plusieurs reprises des installations pétrolières sur la côte russe dans le golfe de Finlande.

"La cause la plus probable est une déviation provoquée par les systèmes de guerre électronique russes" et l'Ukraine partage avec la Finlande "toutes les informations nécessaires" pour clarifier les circonstances de cet incident, a-t-il ajouté.

Les deux présidents alignés

Kiev et Helsinki partagent "la conviction" que "la cause de cet incident — ainsi que des défis sécuritaires dans notre région en général — est précisément l'agression russe contre l'Ukraine", a encore souligné le porte-parole.

A l'issue de sa conversation téléphonique avec M. Stubb, le président Zelensky a lui assuré que les deux hommes "voyaient la situation de la même manière". La Finlande est l'un des alliés les plus fidèles de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a plus de quatre ans. Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo avait indiqué dimanche qu'il s'agissait probablement de drones ukrainiens impliqués dans des attaques sur des infrastructures russes dans des zones proches de la frontière finlandaise. Il a estimé que les dispositifs de brouillage russes pouvaient avoir détourné certains de ces appareils de leur trajectoire.