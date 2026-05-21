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Cox Media condamnée à une amende pour avoir prétendu utiliser l'IA afin de suivre les conversations des consommateurs
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a infligé une amende à Cox Media Group et à deux autres entreprises pour avoir prétendu à tort pouvoir utiliser l'IA pour cibler des publicités en fonction des conversations que les consommateurs avaient à proximité de leurs appareils connectés, a annoncé jeudi l'agence.

Voici quelques détails:

* En 2023, l'entreprise a faussement déclaré à des annonceurs potentiels qu'elle utilisait l'intelligence artificielle et des technologies de traitement vocal pour “identifier les acheteurs en temps réel à partir de conversations informelles”, a déclaré la FTC.

* Cox a également faussement déclaré à ses clients que les consommateurs avaient donné leur accord pour la collecte et l'utilisation de données vocales, a précisé l'agence.

* “Effrayant? Bien sûr. Idéal pour le marketing? Absolument”, déclarait l'entreprise à ses clients potentiels sur son site web, selon la FTC.

* La société a accepté de payer 880.000 dollars, tandis que MindSift et 1010 Digital Works, deux petites agences de marketing avec lesquelles Cox travaillait, ont chacune accepté de payer 25.000 dollars.

* Cox exploite des stations de radio et de télévision dans plusieurs États et dispose d’une division de marketing numérique axée sur le streaming et la publicité en ligne.

* Cox a déclaré s’être appuyée sur des supports marketing fournis par un fournisseur tiers concernant le produit de ce dernier, qu’elle a cessé d’utiliser. MindSift et 1010 Digital Works n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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