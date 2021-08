Covid : « Nos préparateurs en pharmacie sont prêts à vacciner »

À la demande de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), les pharmaciens sont autorisés, depuis le 5 mars, à prescrire et à administrer tous les vaccins disponibles contre le Covid-19, qu'ils soient à ARN messager ou à facteur viral. Ce jeudi 27 juillet, en autorisant également les préparateurs en pharmacie - chargés notamment de la gestion des stocks et de la vente de médicaments -, l'exécutif espère soulager les pharmaciens, fortement sollicités cet été. Hélène Dauptain, responsable des affaires réglementaires du groupe Laf Santé, se réjouit de cette décision. Depuis le 15 mars, 49 343 doses de vaccin ont été administrées dans 197 des 230 pharmacies que comptent le réseau Pharmacie Lafayette et les 1 000 préparateurs qui y travaillent se disent prêts à participer à la campagne de vaccination.

Le Point : Un décret paru le 27 juillet au Journal officiel autorise les préparateurs en pharmacie à administrer les vaccins contre le Covid sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins. Un léger retard à l'allumage avait été constaté en mars. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Hélène Dauptain : Depuis que les pharmaciens ont été autorisés à vacciner, le 5 mars dernier, on a nettement gagné en visibilité sur les livraisons et en organisation pour la

... Lire la suite sur LePoint.fr