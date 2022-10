Covid : les pays développés continuent de détruire des vaccins par millions

Comme beaucoup d'autres pays riches, la Suisse a acheté beaucoup plus de vaccins contre le Covid-19 qu'elle n'en avait besoin pour faire face à d'éventuels problèmes de qualité ou de retards d'approvisionnement, rapporte Courrier International. En conséquence, de grandes quantités restent stockées et deviennent inutilisables avec le temps. Le pays a administré 16,1 millions de doses à ses 8,6 millions d'habitants (soit 1,8 dose par personne), et 70 % de la population a reçu au moins une dose. Pourtant, au total, les autorités ont obtenu 32 millions de doses.

La Suisse a annoncé qu'elle allait détruire 9 millions de doses de vaccins Moderna déjà périmées, et plus de 5 millions d'autres suivront probablement, car elles doivent expirer en février. Ainsi, en prévision de la destruction des doses périmées en février, le pays pourrait détruire plus de 14 millions de doses. La Suisse n'est pas la première nation à détruire des doses qui auraient pu être mieux utilisées. Au début de l'année, le Canada a détruit près de 14 millions de doses de vaccin AstraZeneca parce que sa population préférait l'un des vaccins à ARN messager.

Une inégalité dans la distribution des doses

Bien que les pays développés aient promis une distribution plus équitable et se soient engagés à partager les doses de vaccins avec les pays à faible revenu, ils se sont procuré tous les vaccins sur lesquels ils pouvaient mettre la main, alors

