Covid : « La vie est plus importante que tout »

Né à Toulon en 1977, Alexandre Zapolsky a créé en 2000 Linagora, une entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels libres, le e-gouvernement et la cybersécurité. La même entreprise, a développé LinTO, un assistant personnel alternatif. Il y a encore un mois, le quadragénaire, fan de rugby, qui dispose d'un bureau privé et d'une voiture équipée d'un système de filtration d'air, ne pensait pas un jour être touché par l'épidémi. Il a récemment contracté une forme grave, ce qui a chamboulé son rapport à la vie.

À lire aussi Covid-19 : maladie mortelle, mais à quel point ?

Le Point : Pouvez-vous revenir sur ce qui vous est arrivé au cours des 30 derniers jours ?

Alexandre Zapolsky Je suis un grand gaillard de 43 ans. J'ai fait longtemps du rugby. Je suis assez sportif, et avec mes 1,86 m et 96 kg, je n'ai connu aucun problème de santé depuis des années. Jamais je ne pensais que je pouvais être touché par cette maladie. Je suis tellement en bonne santé que je n'ai même pas de médecin traitant. Je suis chef d'entreprise. Depuis le début du Covid, je fais très attention à appliquer les gestes barrières. J'ai aussi de très bonnes conditions : je me rends au bureau en voiture, une Tesla qui revendique un filtre antivirus. J'ai également mon propre parking, ou encore mon propre bureau qui se ferme à clé. Depuis des années, j'ai un

... Lire la suite sur LePoint.fr