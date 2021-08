Covid : en 2020, le taux d'absentéisme au travail a augmenté de 20 %

Le taux d'absentéisme au travail bat des records, en France. En 2020, 34 % des salariés ont posé au moins un arrêt de travail dans l'année, selon le nouveau baromètre de Gras Savoye Willis Towers Watson, relayé par BFMTV, ce mercredi 18 août. Selon le groupe d'assurances, le taux d'absentéisme des salariés est passé de 4,18 % en 2019 à 5,04 % l'année dernière. Cette hausse intervient, sans surprise, parallèlement à la mise en place du premier confinement, lié à la pandémie de Covid-19. L'instauration des arrêts dérogatoires en lien avec les enfants non scolarisés et les personnes vulnérables y aurait aussi contribué.

« Ce qu'on observe, si on essaie de lisser et de gommer cet effet mars-avril, c'est qu'on a quand même une tendance à la hausse de plus de 7 % », explique Noémie Marciano, directrice technique et offre de conseil Health & Benefits chez Gras Savoye. Et de préciser : « Quand on regarde dans le rétroviseur, on a une tendance à la hausse de plus de 20 % entre 2016 et 2020. »

Pas d'amélioration prévue en 2021

C'est dans le secteur de la santé que le taux d'absentéisme a le plus augmenté, jusqu'à près de 10 % en 2020, contre 7,59 % en 2019. En deuxième position, le secteur du transport et de la logistique, avec 7,97 % en 2020 contre 6,05 % en 2019. Par ailleurs, les non-cadres sont particulièrement touchés, avec un taux qui était de

... Lire la suite sur LePoint.fr