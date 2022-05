Covid-19 : vers une reprise de l'épidémie en Europe ?

« L'épidémie est contrôlée mais on sait tous qu'elle n'est pas terminée ». Comme l'affirmait le professeur Delfraissy il y a encore quelques jours, l'épidémie de Covid-19 pourrait encore se développer, y compris en Europe. Alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient d'annoncer la levée prochaine de l'obligation du port du masque dans les trasnports en commun, Jean-François Delfraissy explique que l'on peut en effet s'attendre « à la survenue d'un nouveau variant », que l'on « estime plutôt à la rentrée », mais qui pourrait arriver avant.

Deux sous-variants d'Omicron (BA.4 et BA.5), qui semblent actuellement à l'origine d'un nouveau pic épidémique en Afrique du Sud, où arrive la période hivernale, sont particulièrement surveillés. Le 13 mai dernier, comme le rapporte Le Figaro, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a alerté dans un communiqué sur la propagation de ces deux variants susceptibles de rapidement devenir dominants sur notre continent et de provoquer une reprise épidémique dans les prochaines semaines.

Le quotidien explique que l'on estime que le sous-variant BA.5 représentait « 37 % des cas positifs » au Portugal le 8 mai dernier et qu'il pourrait devenir majoritaire d'ici le 22 mai. Si aucun « changement de gravité » n'est pour l'heure repéré vis-à-vis du variant

