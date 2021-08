Covid-19 : vers la fin de la quatrième vague ?

Vers une rentrée sereine ? À moins de deux semaines de la fin des vacances d'été, l'épidémie de Covid-19 semble se stabiliser en France. Le nombre de cas stagne depuis une dizaine de jours, autour de 23 000 par jour en moyenne au 19 août, et ce alors que l'extension du pass sanitaire le 9 août s'est accompagnée d'une explosion des dépistages réalisés. On procède désormais à plus de 800 000 tests quotidiens en moyenne - parfois plus d'un million - contre 500 000 début août, mais on ne trouve guère plus de cas. Le taux de positivité a mécaniquement baissé (3,4 % des tests positifs au 16 août contre 4,1 % une semaine plus tôt) et le taux de reproduction du virus se rapproche de 1, signe que l'épidémie progresse de moins en moins vite.

Ce plateau haut de contaminations sur lequel se trouve la France n'en reste pas moins fragile. Pour que l'épidémie recule, il faudrait que le taux de reproduction du virus (R0) passe en dessous de 1, c'est-à-dire qu'une personne contaminée n'en contamine pas forcément une autre à son tour. « La circulation du Sars-CoV-2 reste intense sur le territoire national », souligne d'ailleurs Santé publique France dans son point épidémiologique hebdomadaire.

Tsunami épidémique aux Antilles

La quatrième vague que connaît l'Hexagone depuis le début de l'été est notamment due à l'apparition du variant Delta, plus contagieux que les précédents. La

