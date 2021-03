Covid-19 : une troisième vague pire que la deuxième ?

L'épidémie s'accélère. Alors que l'exécutif a pris des mesures de restriction supplémentaires dans 16 départements (ceux de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, des Alpes-Maritimes, de l'Eure et de la Seine-Maritime), d'autres devraient suivre, a prévenu le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi 24 mars. Emmanuel Macron veut gagner du temps pour éviter le confinement, mais les médecins alertent : la stratégie de « freiner sans enfermer » pourrait ne pas suffire face à une troisième vague qui s'annonce pire que la dernière à l'automne.

En une semaine, le nombre de contaminations a flambé. De 24 082 cas quotidiens en moyenne - lissée sur sept jours - le 15 mars, on est passé à 31 466 cas par jour le 22 mars, puis à un début de baisse le 23 mars (29 281). Certes, les tests réalisés ont largement augmenté - on en a fait 400 000 par jour en moyenne la semaine du 15 au 21 mars, contre 310 000 par jour au début du mois -, et plus on cherche, plus on trouve. Le taux de positivité reste donc stable, autour de 8 %, bien loin des 16 % au moment du reconfinement fin octobre.

Un tiers des patients hospitalisés en Île-de-France

Dans les régions les plus touchées, notamment en Île-de-France, le taux d'incidence flambe lui aussi. En Seine-Saint-Denis, il atteint même 701 cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours au 21 mars. Le Val-d'Oise n'est pas loin avec un taux

