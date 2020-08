Covid-19 : une possible pénurie de gants inquiète les professionnels de santé

Après le gel hydroalcoolique et les masques jetables, un autre produit indispensable à la lutte contre l'épidémie de coronavirus se raréfie progressivement : les gants. France Info a ainsi recueilli les témoignages de professionnels de santé inquiets.

En cause, notamment, « les tests PCR à domicile [qui] s'accélèrent », selon Jean-Michel Elvira, ancien président de l'Onsil, l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux. Ce dernier prévient d'ailleurs : « Si nous n'avons plus de gants, nous arrêterons de faire des tests PCR. » Et d'ajouter : « Nos fournisseurs habituels sont en rupture de stock et les prix explosent. » L'infirmier détaille aussi qu'il avait l'habitude de se procurer des gants à un prix compris « entre quatre et cinq euros la boîte de 100. Aujourd'hui, ils coûtent entre 13 et 15 euros... Quand on en trouve. »

Le risque d'un « mésusage des gants »

Les autorités ont elles aussi constaté cette pénurie à venir. La Direction générale de la santé (DGS) évoque ainsi une « hausse de la consommation, entre cinq et 20 fois la demande normale selon le type d'EPI (équipement de protection individuelle) ». Du côté des producteurs, la Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (Margma), un regroupement de fabricants de gants en caoutchouc malaisien qui

