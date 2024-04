Covid-19 : une nouvelle campagne de vaccination débute ce lundi. Êtes-vous concerné ?

Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Les personnes âgées de plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées sont invitées à se refaire vacciner, sans obligation, d'ici à cet été. Cette nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus, à destination des personnes les plus fragiles, commence ce lundi 15 avril et va durer jusqu'au 16 juin.

L'objectif reste de « protéger les plus fragiles susceptibles de développer des formes graves et de présenter des complications sévères » afin de booster leur bouclier immunitaire, a indiqué le ministère de la Santé, notamment avec le début des Jeux olympiques de Paris 2024, durant lesquels le virus pourrait circuler massivement.

« En fonction de la circulation du virus, cette campagne vaccinale printanière pourra être prolongée d'un mois », prévient le ministère.

Toutes les personnes désirant un rappel pourront également prétendre gratuitement à cette campagne de printemps. Elles doivent uniquement respecter un délai de trois mois après leur dernière injection.

Les vaccins pour cette campagne de printemps seront en priorité celui de Pfizer-BioNTech et celui de Novavax. Le premier, à ARN messager, cible le variant Omicron (XBB.1.5).

Covid-19 : quatre ans après la pandémie, l'activité reprend à l'hôpital, mais la « dette de santé publique » s'aggraveComme lors des dernières campagnes, ce rappel pourra être