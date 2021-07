Covid-19 : un retour à la normale en « 2022, 2023 », selon Delfraissy

La bataille contre l'épidémie de Covid-19 est loin d'être gagnée. Invité ce vendredi matin sur BFMTV, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy lance un appel à la vigilance en cette période de reprise de l'activité économique et culturelle. L'immunologue souhaite notamment que le port du masque reste en vigueur dans le plus d'endroits possible. « Dans ce contexte de contamination très large, avec un variant beaucoup plus contaminant que le précédent », explique-t-il, il faut « revenir aux mesures barrières simples », comme le lavage de mains et le port du masque.

Le variant Delta se révélant, selon le professeur, 60 % plus contagieux que le variant Alpha, dit « britannique », une augmentation drastique des cas semble inévitable. Il prévoit ainsi 50 000 nouveaux cas quotidiens dès le début du mois d'août, car, pour contrer cette nouvelle vague, « il n'y a aucune solution miracle ». Et le retour à la normale n'est, selon lui, pas pour tout de suite. « Peut-être 2022, 2023, assure-t-il. Je ne suis pas sûr que ce soit en 2022. Nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver et, à un moment donné, ce virus, qui a des capacités de mutation qui sont relativement limitées, va peut-être aller vers un virus plus bénin que l'on pourra gérer. »

