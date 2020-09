Covid-19 : Sciences Po Paris en quatorzaine en raison d'une recrudescence de cas

Les amphithéâtres de Sciences Po Paris vont bientôt être vidés de leurs étudiants. L'établissement d'enseignement supérieur parisien, qui jouit d'une renommée internationale, va en effet fermer ses portes dès lundi 21 septembre 2020 en raison de la multiplication des cas du nouveau coronavirus en son sein, révèlent nos confrères de RTL, vendredi 18 septembre. « L'ensemble des activités pédagogiques et de vie étudiante ainsi que l'accueil en bibliothèque et par les services administratifs sont suspendus », développe la direction de Sciences Po dans un e-mail qu'a pu consulter la radio du Groupe M6.

L'établissement indique s'être rapproché de l'ARS d'Île-de-France afin d'organiser « une campagne de tests virologiques (PCR) » qui se tiendra durant la période de suspension sur le campus de la capitale, dans le 7e arrondissement. Celle-ci s'adresse « aux publics les plus exposés », précise l'e-mail. Sciences Po, qui appelle par ailleurs ses étudiants à la plus grande vigilance et au strict respect des gestes barrières, se veut toutefois rassurant : « La continuité pédagogique sera parfaitement assurée. »

Sciences Po Reims déjà fermé

Le campus de Sciences Po à Reims avait déjà fermé, après que 23 étudiants ont été testés positifs au Covid-19. « En lien avec Tilman Turpin, directeur de Sciences Po Reims et après avis de la rectrice de Reims et du délégué territorial de l'agence

