Covid-19 : qui n’est pas vacciné ?

Un an après le début de la campagne de vaccination en France, 8 % des adultes ne sont pas vaccinés. Sur l'ensemble de la population, les non-vaccinés représentent 22,5 %. Qui sont les personnes qui n'ont toujours pas accédé à la vaccination ? En voici quelques traits statistiques.

En décembre, une enquête de Santé publique France montrait que les personnes non-vaccinées étaient « majoritairement des femmes [64 %], vivant en milieu rural [65 %], déclarant une catégorie socio-professionnelle inférieure [46 %] ». Une enquête plus récente de l'Inserm abonde dans ce sens , identifiant souvent parmi les non-vaccinés « des femmes, jeunes, se sentant proches de partis de la droite radicale et de la gauche radicale, ou ne se sentant proches d'aucun parti ». Jeremy Ward, chercheur à l'Inserm, ajoutait dans Le Parisien début janvier que 40 % des non-vaccinés ne le sont pas « principalement par difficulté d'accès », et non par conviction.

Les non-vaccinés plus nombreux dans les territoires défavorisés

Les résistances à la vaccination ne sont pas homogènes sur le territoire. Alors que seulement 18 % des Parisiens n'ont pas un schéma vaccinal complet (hors dose de rappel), c'est le cas de 35 % des habitants de Seine-Saint-Denis et de Corse. Dans les Outre-mer, la proportion est encore plus importante : 54 % des résidants à Mayotte ne sont pas vaccinés, 63 % en Martinique ou encore 64 % en

