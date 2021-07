Covid-19 : plus de cas, moins de décès ? Pas partout

Depuis le début du mois, le Covid-19 a tué 93 603 personnes dans le monde, dont plus de la moitié sur les sept derniers jours. Tandis que le nombre de contaminations s'envole à nouveau, la mortalité quotidienne globale liée à la pandémie est également en légère hausse. À l'échelle des pays, la situation varie : si de plus en plus d'États comptabilisent chaque jour un nombre croissant de nouveaux cas, celui-ci ne s'accompagne pas nécessairement d'une hausse du nombre de décès.

Sur la dernière semaine, la France a enregistré une augmentation de 42 % du nombre de nouveaux cas par rapport à la semaine précédente. Pour autant, la mortalité quotidienne liée au virus a baissé de 20 %. Même phénomène dans la plupart des pays d'Europe, à l'image de l'Italie, qui a enregistré une hausse de 75 % des contaminations par rapport à la première semaine de juillet, mais une baisse de 25 % de la mortalité. Preuve d'une meilleure prise en charge des malades et de l'efficacité du vaccin ? Pourtant, chez certains voisins, il en va autrement.

Mortalité croissante

En Europe, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Moldavie et la Biélorussie continuent de déplorer une mortalité croissante. Ailleurs dans le monde, seule l'Amérique latine traverse une phase globale

