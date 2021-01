Durant les premiers mois de l'épidémie de Covid-19 en France, la pénurie de masques a provoqué de vives critiques à l'égard du gouvernement. Des villes se sont alors mobilisées pour organiser leur propre production, puis l'État s'est mis en ordre de bataille pour favoriser la production en France et assurer l'autonomie sanitaire. Pourtant, selon France Info, qui s'appuie sur le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), plusieurs collectivités achètent encore leurs masques à l'étranger.

Du 1er septembre au 31 décembre, 35 appels d'offres ont été publiés, souvent divisés en lots, qui ont été remportés par 64 entreprises. Parmi celles-ci, on trouve quelques entreprises étrangères. Par exemple, la métropole Nice Côte d'Azur a commandé des masques chirurgicaux à une entreprise polonaise et le conseil départemental des Yvelines s'est tourné vers le Portugal pour un lot de masques lavables. Mais, parmi les entreprises françaises, nombre d'entre elles s'approvisionnent en fait à l'étranger. Cela concernerait jusqu'à un tiers des appels d'offres. NM Medical, qui va fournir le Sénat, le conseil général du Var ou encore la ville de Lens, va ainsi chercher ses masques en Chine, mais souligne que les produits sont « fabriqués sous nos méthodes, nos brevets, nos concepts ». Même constat pour ITS Digit, qui fournira des masques jetables chinois au Centre national de la fonction publique territoriale

