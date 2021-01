Covid-19 : les espoirs de Jean-François Delfraissy pour septembre 2021

Le président du Conseil scientifique qui aiguille l'exécutif, Jean-François Delfraissy, est resté muet sur les recommandations faites au gouvernement, mercredi 13 janvier, alors qu'un conseil de défense se tient dans la matinée. Toutefois, le professeur a fixé un horizon de sortie de crise. Grâce notamment à la vaccination, « on pourrait sortir [...] en grande partie de cette crise, pas totalement, on continuera de porter des masques, autour de septembre 2021 », a-t-il déclaré sur France Info. « Le vaccin est la porte de sortie », mais « n'attendons pas non plus tout du vaccin, nuance-t-il. Nous resterons en tout cas sur l'année 2021 encore avec un certain nombre de mesures barrières, mais avec une vie sociale qui pourrait s'élargir et s'ouvrir. »

Rappelant que la situation actuelle est « paradoxale », puisque la France « se situe mieux que l'ensemble des pays européens [...], que les Allemands, les Suisses et les Anglais », mais que les chiffres « stagnent », Jean-François Delfraissy estime que l'arrivée du variant anglais pourrait bouleverser la donne. Toutefois, le président du Conseil scientifique ne préconise pas une fermeture des écoles. « On pense que les données anglaises sur la pénétration du mutant anglais dans les écoles ne sont pas suffisamment claires pour nous pousser à fermer les écoles », a-t-il déclaré.

Rouvrir partiellement les universités

Cependant, il demande que les

