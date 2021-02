Covid-19 : les départements où la progression de l'épidémie inquiète

La situation sanitaire « se dégrade » et « est très préoccupante dans une dizaine de départements », a prévenu le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi 24 février. Après le confinement du week-end décidé sur la côte des Alpes-Maritimes et dans l'agglomération de Dunkerque dès ce vendredi soir, d'autres départements sont-ils sur la sellette ? Alors que le Premier ministre, Jean Castex, doit tenir une conférence de presse ce soir, on fait le point sur les territoires où l'épidémie de Covid-19 flambe.

Après une courte période de répit, durant laquelle l'épidémie était globalement en recul - à l'exception de certains départements -, elle repart de plus belle. Le nombre quotidien de nouveaux cas - moyenne lissée sur sept jours - a bondi de 18 300 à 21 000 en seulement une semaine, et ce, alors que le nombre de tests réalisés reste quasiment constant, voire en très légère baisse. Pour retrouver de tels chiffres, il faut remonter au 23 novembre, en plein confinement. Quant au taux de positivité, il est passé de 6 à 6,5 % entre le 14 et le 21 février.

Les départements déjà fortement touchés

La situation est toujours compliquée dans les Alpes-Maritimes, où le taux d'incidence au 21 février approche les 600 cas pour 100 000 habitants en sept jours. Le taux de positivité (10 %) y est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Et l'épidémie continue d'y

