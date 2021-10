Covid-19 : les Antilles françaises privées de croisiéristes

Après deux saisons touristiques laminées par la pandémie de Covid-19, les Antilles françaises comptaient sur l’été 2021 pour sortir de l’hibernation forcée. Las, si le mois de juillet fut honorable, août s’est révélé catastrophique en raison de la remise en place de mesures barrières fin juillet en Martinique puis en Guadeloupe afin de stopper une nouvelle vague de coronavirus.

Et le bout du tunnel semble encore loin pour les professionnels du tourisme antillais et l’économie des îles ultramarines, qui viennent de subir un nouveau coup dur : les croisiéristes ont en effet décidé de ne plus desservir la région en raison du fort taux d’incidence épidémique. Le couperet est tombé le 12 octobre 2021 après une réunion entre les autorités martiniquaises, guadeloupéennes et l’association internationale des compagnies de croisière (Cruise Lines International Association, Clia). Cette dernière a indiqué qu’elle allait « continuer son engagement et ses discussions, mais il n’y aura pas, à proprement parler, de saison (hivernale, NDLR) aux Antilles françaises », comme le relate un article de TourMaG relayé samedi 30 octobre 2021 par BFMTV.

Une décision « lourde de conséquences »

Cette décision est un nouveau coup très dur porté à la Martinique et à la Guadeloupe. La première a vu le nombre de croisiéristes exploser ces dix dernières années, avec 285 128 personnes en

