Covid-19 : le virus pourrait faire son retour pour Noël

Près de deux semaines avant Noël, et quatre ans après sa propagation, le Covid pourrait bien venir gâcher les fêtes de fin d'année. Une nouvelle version du virus circule. Particulièrement transmissible, la vigilance est de mise avant les réunions de famille, sans pour autant être alarmiste. « On n'a pas autant d'indicateurs qu'à d'autres périodes mais des faisceaux d'indications convergent : la circulation du virus est très intense », a déclaré à l'AFP Étienne Simon-Lorière, responsable du Centre national de référence (CNR) des virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur.

En médecine de ville comme à l'hôpital, l'activité liée au Covid a encore marqué une « légère augmentation », notamment pour les séniors, selon le dernier bulletin de Santé publique France, il y a une semaine. Rien qu'aux urgences, plus de 4 350 passages hebdomadaires pour suspicion de Covid ont alors été recensés, et plus de 1 820 hospitalisations ont suivi.

Si, depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, elle a réaffirmé en novembre que le Covid-19 reste « une menace ». « Avec le Covid, on est dans une phase intermédiaire, pas encore endémique comme la grippe saisonnière », a exposé à l'AFP l'infectiologue Xavier Lescure, membre du Covars.

« Depuis le début de