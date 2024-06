Covid-19 : le variant « Flirt » fait repartir l’épidémie

« Flirt » gagne du terrain en France. Ce nouveau variant du Covid-19 fait craindre une nouvelle vague épidémique cet été, à l'approche des vacances scolaires et à un mois du lancement des Jeux olympiques de Paris 2024. Quatre ans après le début de la crise sanitaire, cette nouvelle mutation du virus, dans la lignée d'Omicron et baptisée « Flirt », est scrutée de près par les scientifiques en raison de sa contagiosité accrue et de sa résistance aux vaccins.

Le risque est en effet bien présent, à en croire l'évolution des indicateurs épidémiologiques. Dans son bulletin du mercredi 26 juin, Santé publique France indique que « tous les indicateurs étaient en augmentation mais se situaient toujours à des niveaux inférieurs à ceux des deux dernières vagues » sur la période allant du 17 au 23 juin, qui évoque ainsi des conséquences « modérées » sur le système de soins français.

La part du virus dans les actes médicaux de SOS Médecins a augmenté de 0,9 % sur la période et de 0,1 % dans les passages aux urgences. Ce rebond perceptible en France se remarque aussi depuis la semaine du 3 au 10 juin, où les passages aux urgences ont augmenté de 52 % tandis que les actes réalisés par SOS Médecins étaient aussi en hausse de 51 % pour la même période, selon l'Agence France-Presse (AFP). Les eaux usées, où la présence du Sars-CoV-2 est surveillée dans 12 stations, montrent aussi une nette