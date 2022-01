Covid-19 : le profil de cette 5e vague face aux autres

Une, deux, trois, quatre, cinq vagues… après deux ans d’épidémie, les mots « cas contact », « positif » et « nouveau variant » font désormais partie de notre quotidien. Mais, après l’émergence de Delta, puis d’Omicron, a-t-on affaire aujourd’hui à la même épidémie qu’en mars 2020 ? Pour y voir plus clair, l’infographie suivante met côte à côte les chiffres des différentes vagues.

Depuis la fin décembre, la cinquième vague française de Covid-19 pulvérise quotidiennement les records de contaminations des vagues précédentes : près de 180 000 nouveaux cas dans la seule journée du 28 décembre et plus de 330 000 le 5 janvier. Bien au-delà des records de la deuxième vague qui, à son pic en novembre 2020, déplorait autour de 48 000 nouvelles contaminations journalières. Fort heureusement, le décompte actuel des hospitalisations ne suit pas la même courbe. Preuve d’un variant Omicron plus contagieux mais moins dangereux, avance l’OMS.

Nous faisons le choix, ici, de ne pas représenter la troisième vague épidémique, dont le pic a été atteint en avril 2021, car son profil est différent des quatre autres : elle s’inscrit en réalité dans la continuité de la deuxième vague, les contaminations n’étant jamais redescendues en dessous de 8 000 cas quotidiens entre les deux.

Au regard de ses successeures, on redécouvre la première vague de mars 2020 avec un certain recul : de

