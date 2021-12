Covid-19 : le pic de la troisième vague bientôt dépassé

Près de 50 000 cas de Covid-19 dépistés en 24 heures ce mercredi 1er décembre. Alors que le nouveau variant Omicron inquiète le monde et la France – avec déjà deux cas détectés à La Réunion et en Île-de-France –, le variant Delta continue de faire progresser la cinquième vague de l’épidémie, qui surpasse désormais la précédente connue cet été. Si le nombre de contaminations ne faiblit pas, le pic de la troisième vague du printemps (34 000 cas par jour en moyenne) sera, lui aussi, dépassé d’ici la fin de la semaine.

On comptait 30 000 cas par jour en moyenne au 28 novembre, six fois plus qu’au début du mois. Le taux d’incidence atteint 310,9 cas pour 100 000 habitants, quand le taux de positivité des tests explose : il est passé de 2,2 % le 1er novembre à 5,7 %. La moitié sud du pays est la plus touchée – le taux d’incidence atteint 607 en Ardèche –, de même que l’Île-de-France et l’Alsace.

L’hôpital encore épargné

Face à cette cinquième vague, le gouvernement mise pour le moment sur la couverture vaccinale de la population française, l’une des meilleures en Europe (75,6 %). La dose de rappel, étendue à tous les plus de 18 ans, devra être reçue entre cinq et sept mois après la dernière injection pour conserver le pass sanitaire après le 15 janvier.

La vaccination, qui réduit les risques de développer une

