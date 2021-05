Covid-19 : le déconfinement va-t-il trop vite ?

Le bout du tunnel. Après sept mois de fermeture et deux nouvelles vagues de l'épidémie de Covid-19, les Français vont pouvoir retrouver les terrasses des restaurants, les cinémas, les musées, les théâtres... Prudemment, car, comme l'a souligné Gabriel Attal sur RTL, « il y a toujours des variants, il y a toujours des risques ». Mais le porte-parole du gouvernement l'assure : « Les signaux sont au vert. » Pourtant, 40 % des Français trouvent que l'on déconfine trop vite, selon un sondage publié par Les Échos et Radio Classique le 16 mai. Alors que nous sommes à peine sortis de la troisième vague, est-il vraiment raisonnable de rouvrir ?

Ces dernières semaines, la situation s'est nettement et rapidement améliorée. Le nombre de cas continue de chuter : on en comptait plus de 40 000 par jour en moyenne mi-avril, seulement 14 000 un mois plus tard. Le jeudi de l'Ascension a pu légèrement perturber les indicateurs, avertit Santé publique France, car moins de tests ont été réalisés en ce jour férié. Mais la décrue de l'épidémie est franche : il faut remonter à début janvier pour retrouver une situation aussi bonne.

Taux de positivité divisé par deux

Quant au taux de positivité, il a été divisé par deux en trois semaines seulement. Le 23 avril, 10 % des tests réalisés revenaient positifs. Le 14 mai, seulement 4,5 %. C'est en Île-de-France et dans les départements voisins, notamment ceux des

