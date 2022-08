Covid-19 : le Conseil scientifique change de forme, sa présidente prévient face à une nouvelle "vague" à l'automne

Après plus de deux ans de crise sanitaire, un nouveau comité s'installe, avec une visée plus large dans l'objectif d'avoir un "coup d'avance" sur les questions de santé publique.

"Le scénario le plus probable est celui d’un pic épidémique à la rentrée", prévient la présidente de l'héritier du Conseil scientifique (illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

En pleine lumière depuis 2020, le "Conseil scientifique" installé face au Covid-19 cède sa place au "Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires". Cette nouvelle structure sera présidée par l'immunologue Brigitte Autran, spécialiste reconnue du VIH et experte en matière vaccinale. Cette dernière a évoqué dans les colonnes du P arisien/Aujourd'hui en France la vocation de ce comité, qui aspire à la prévention face aux nouveaux risques sanitaires. "L'idée est d'avoir un coup d'avance" , résume t-elle dans un entretien accordé au quotidien d'information, publié mercredi 17 août.

Nouveau "pic épidémique" à la rentrée

La fin du "Conseil scientifique" ne veut pas pour autant dire fin de l'épidémie de Covid-19, met-elle en garde. "Le scénario le plus probable est celui d’un pic épidémique à la rentrée. Sera-t-il dû à un nouveau variant ou au retour du froid ? Nous ne sommes pas devins, mais il est quasi certain qu’il y aura une vague à l’automne", affirme t-elle.

"Aujourd’hui, il faut aller vers le vivre avec. Attention, cela ne veut pas dire accepter les morts ou la gravité de la maladie. Au contraire. Et pour les éviter, il reste des leviers à activer", ajoute t-elle, regrettant qu'il y ait encore "trop de personnes non vaccinées ou non revaccinées".

Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, créé cet été, succède au Conseil scientifique créé pour orienter l'action du gouvernement français face à la pandémie de coronavirus. Ce Conseil, qui était présidé par le professeur Jean-François Delfraissy, a cessé d'exister avec la levée de l'état d'urgence sanitaire fin juillet.