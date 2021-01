Covid-19 : la vaccination des plus de 75 ans commence ce lundi

Le plan de vaccination s'accélère en France. Conformément aux annonces de l'exécutif, depuis ce lundi 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en maison de retraite peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19. Et ce, alors que le virus a déjà engendré plus de 70 000 morts et des craintes de pénurie surgissent sur fond de critiques contre le gouvernement. Jusqu'à présent, la vaccination était réservée à des publics dits prioritaires, dont les résidents en Ehpad et les soignants.

Cet élargissement concerne donc cinq millions de seniors de plus de 75 ans. S'y ajoutent près de 800 000 personnes présentant des pathologies à « haut risque » (insuffisances rénales chroniques, cancer sous traitement...). Au total, 6,4 millions de personnes sont ainsi appelées à se faire vacciner. Mais le ministre de la Santé Olivier Véran a invité à la « patience », alors que les doses du précieux sérum n'arrivent que progressivement. Il a affirmé que « plus d'un million de vaccinations seront réalisées » d'ici fin janvier, entre 2,4 et 4 millions d'ici fin février.

Une vaccination progressive face à des établissements submergés

En visite à Lyon samedi, Jean Castex a aussi reconnu que les plus de 75 ans ne pourraient pas être vaccinés « en quelques jours », et appelé à une vaccination « dans le calme ». Les vaccinations « s'effectueront de manière progressive, au fur

... Lire la suite sur LePoint.fr